M5S, espulsione per i morosi. Paragone sfida Di Maio: “Mi fai espellere o hai paura?”

Espulsione in vista per i morosi del M5S: è quanto decideranno oggi i 3 probiviri del Movimento. Intanto Gianluigi Paragone sfida Di Maio

Riunione dei probiviri per decidere l’espulsione dal M5S. Dieci a rischio.

L’espulsione dal M5S

S’incontreranno nel pomeriggio di oggi i tre probiviri del M5S per decidere la lista dei pentastellati morosi, in debito con la restituzione delle indennità parlamentari.

Le sanzioni saranno proporzionali ai mesi di ritardo e comunque saranno concessi ancora una decina di giorni per mettersi in regola con i mancati pagamenti.

Jacopo Berti, Raffaele Andreola e Fabiana Dadone dovranno stilare l’elenco in vista dell’assemblea prevista per il prossimo giovedì con il leader del Movimento, Luigi Di Maio.

Come evidenzia anche La Repubblica, il momento attuale non è di certo dei migliori per il M5S, visto che da una parte c’è l’affondo di Matteo Salvini che si dice disposto ad accogliere nelle fila del suo partito i delusi dai 5Stelle.

Dall’altra, Gianluigi Paragone, che sfida apertamente il Ministro degli Esteri su un’eventuale sua espulsione dal partito.

“Fai votare la mia espulsione dagli iscritti alla piattaforma o hai paura?”

è il guanto di sfida lanciato dal senatore.

Cappellani dice addio al Movimento

Intanto proseguono gli addii al partito: oggi sarà la volta di Ottavio Cappellani, che ha annunciato le sue dimissioni. Continua anche la protesta della deputata Danila Nesci, che si era candidata per le elezioni del 26 gennaio in Calabria, ma la cui proposta non è stata presa neppure in considerazione.

A rischio epulsione ci sarebbero una decina di parlamentari. Oltre ai soldi delle indennità parlamentari, ci sarebbero, non solo i fondi raccolti per le alluvioni avvenute in Sicilia, Liguria e Friuli, ma anche il contributo di 330 euro alla piattaforma Rousseau.

Una somma che ogni candidato pentastellato s’impegna ad elargire mensilmente e i cui mancati versamenti potrebbero portare nuovi addii.