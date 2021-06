Luxuria è stata la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo.

Vladimir Luxuria è attivista, scrittrice, personaggio televisivo, opinionista, direttrice artistica, attrice, drammaturga oltre ad essere stata deputata della XV Legislatura, durante il Governo Prodi.

Leggi anche -> Agrigento, diversi membri di Girgenti Acque accusati di corruzione: arrestato l’ex patron

Vladimir Luxuria non solo ex parlamentare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐕𝐋𝐀𝐃𝐈𝐌𝐈𝐑 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐈𝐀 (@vladimir_luxuria)

Vladimir è forse uno dei volti più noti e apprezzati del mondo dello spettacolo nostrano per come è riuscita a costruirsi nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni.

Vladimir Luxuria ha così espresso il suo pensiero in merito a certe chiusure:

“Aprire le menti fa bene alla vita di tutti”,

e con la 36esima edizione del Lovers Film Festival oltre le rappresentazioni in programma si potrà parlare anche di legge Zan, omofobia, e di fluidità di genere.

Leggi anche -> Laura Cremaschi in bikini mostra il suo lato migliore: “Non sei reale, sei un sogno” – Foto

In Italia nel 2021 ci si ritrova a parlare di omofobia, presi tra le posizioni identitarie a destra, e i discorsi trans-escludenti a sinistra.

Come ha di recente riferito nel corso di un intervista la direttrice del festival:

“Chi ostacola questa legge non è sincero, chi lo fa non dice qual è il vero motivo di opposizione”.

L’ultima edizione del festival ha come scopo primario l’auto-narrazione, è ormai chiaro che l’obiettivo è rivendicare l’esistenza delle identità LGBT e il rifiuto dello stereotipo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐕𝐋𝐀𝐃𝐈𝐌𝐈𝐑 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐈𝐀 (@vladimir_luxuria)

Luxuria si auspica che dopo l’apertura delle sale cinematografiche, ci sia anche l’apertura di alcune menti, confidando nell’arte e nel cinema, come mezzi di apertura in tal senso.

Ironizzando “sull’arieggiare”, non solo come mezzo per contrastare il coronavirus, ma anche per aprire la mente anche verso un altro modo di vedere la vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐕𝐋𝐀𝐃𝐈𝐌𝐈𝐑 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐈𝐀 (@vladimir_luxuria)

L’ultimo post su Instagram di Vladimir Luxuria, la ritrae mentre si sottopone alla seconda dose di vaccino anti Covid.

A parte le battute circa la tipologia di somministrazione del vaccino:

“Ma se il vaccino era in supposta ti facevi lo stesso la foto”.

Sono stati molti i fan che seguendo il suo profilo hanno mostrato la loro opinione circa il sottoporsi alla vaccinazione a volte a favore a volte discordante.