Un posto al Sole, grave lutto: l’addio struggente dell’amato protagonista della soap

Un grave lutto ha colpito la celebre soap di Rai 3, Un Posto al Sole. Il messaggio di addio dell’attore commuove i social: ‘Un’amica insostituibile’

Grave lutto per la soap Un Posto al Sole. Lo straziante messaggio di addio dell’attore su Instagram commuove i fan.

Nelle ultime ore un grave lutto ha colpito uno dei protagonisti dell’amatissima soap di Rai 3.

E’ venuta purtroppo a mancare la mamma di uno dei protagonisti più apprezzati, Luca Capuano che interpreta l’Avvocato Aldo Leone.

Il messaggio d’addio commuove i fan

L’attore Campano ha voluto annunciare la notizia personalmente attraverso i social, in un breve ma intenso messaggio di addio.

Il marito di Carlotta Lo Greco non proferisce parola circa le cause della sua morte della donna, tenendo la questione privata.

L’interprete di Un posto al Sole, saluta così per sempre la sua mamma, la Signora Eugenia, descrivendola come una ‘mamma guerriera’ ma soprattutto come ‘un’amica insostituibile per un figlio’.

Ma il suo ricordo conclude Luca Capuano, è tutto ciò che abbiamo affinchè quella persona resti in vita, restando così accanto a chi ti amerà per sempre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Capuano (@lucacapuanofficial) in data: 9 Nov 2020 alle ore 4:13 PST

Numerosissimi inoltre i messaggi dei suoi followers di cordoglio e vicinanza dedicati all’attore.

Il terribile lutto dopo la battaglia della moglie Carlotta Lo Greco

Un momento drammatico per l’attore di Un Posto al Sole, che circa tre anni fa ha dovuto essere forte insieme e per sua moglie Carlotta alla quale fu diagnosticato un linfoma non Hodgkin al mediastino, tra la pleura e il cuore.

Una battaglia lunga e difficile tra chemioterapia e radioterapia. Il marito dell’ex attrice di Centovetrine, oggi un’interprete e personal assistent, ha ricordato più e più volte quei momenti terribili:

‘un periodo lungo, di quasi 5 mesi, in cui le terapie si facevano giorno dopo giorno sempre più complicate da sopporta’

dichiarò in un’intervista. Fortunatamente dopo un durissimo ciclo di cure la donna è riuscita a guarire completamente e ha cambiato radicalmente vita, lasciando per sempre i set televisivi.