Il Coronavirus uccide un volto Rai, Tiberio Timperi: la notizia dello straziante lutto in diretta ‘Ho perso un amico’

Grave lutto per Tiberio Timperi, lo straziante messaggio in diretta ad Uno Mattina: “Ho perso un amico, morto di coronavirus”

Come ogni sabato e domenica, è andata in onda su RAI Uno, un nuovo appuntamento con Uno Mattina in Famiglia. Nei weekend, la trasmissione condotta da Tiberio Timperi e Monica Setta tiene compagnia gli italiani con argomenti importanti. Nella puntata di oggi, il conduttore provato ha annunciato la scomparsa del suo caro amico a causa del coronavirus.

Tiberio Timperi: l’annuncio in diretta

Da un mese circa, il nostro Paese è alle prese con un nemico invisibile: il coronavirus. Molti programmi, compreso Uno mattina In Famiglia, cerca di informare gli italiani sulla situazione in cui versa l’Italia in questo momento. Sono tantissime le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il virus e molte di queste non hanno potuto salutare un’ultima volta le persone care.

Durane la puntata di questa mattina, Tiberio Timperi è apparso veramente provato. In prossimità dei saluti finali, ha rivelato ha fatto un annuncio rivolto a tutti i telespettatori.

La scomparsa dell’amico del conduttore

La rapida diffusione del virus ha radicalmente cambiato le nostre abitudini. Per portare la situazione alla normalità, è necessario che ognuno di noi rimanga a casa e rispetti tutte le nuove regole previste dal Governo. Durante la puntata di questa mattina, infatti, il conduttore romano ha precisato che è difficile rimanere chiusi in casa ma dobbiamo continuare a lottare:

“Rimanere in casa è una battaglia. Dobbiamo continuare a lottare”.

Poi si è lasciato andare in una triste confessione:

“Ho perso un amico che ha collaborato in questa azienda, che ha contribuito a fare grande questa azienda, Umberto Forcella, un dirigente“.

Parole queste, che hanno inevitabilmente commosso il pubblico a casa.