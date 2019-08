Grave lutto nella redazione del Tg2, dopo una lunga malattia il triste addio: ‘Ci mancherai moltissimo’

Grave Lutto nel mondo della televisione, si è spenta l’ex direttrice de Tg2: “ci mancherai tantissimo”

Mondo della televisione in lutto, si è spenta all’età di 58 anni l’ex direttrice del Tg2. Il messaggio di cordoglio sui social e il dolore dei colleghi e amici.

Lutto in tv: addio a Ida Colucci

Un giorno particolarmente triste per la televisione italiana. Si è spenta all’età di 58 anni dopo una lunga malattia, la giornalista romana Ida Colucci. La sua carriera ha inizio presso l’agenzia di stampa Asca. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato per numerose testate ed entra in Rai nel 1991.

Qualche anno più tardi diventa l’inviata del Tg2. Nel 2016, invece, assume il ruolo di direzione del Tg2 restando alla guida fino al 31 ottobre del 2018. Nonostante la malattia, ha seguito le storie più importanti che hanno interessato il nostro Paese come la caduta del Ponte Morandi, il terremoto di Amatrice e l’elezione del presidente americano Donald Trump.

Il messaggio di cordoglio sui social

Sui social molti sono i messaggi di cordoglio per l’ex direttrice del tg2. Tra questi anche quello del il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa che ha voluto ricordare così la giornalista romana:

«Oggi ci lascia una amica. Ida Colucci per noi è stata soprattutto questo. Una carissima vera amica. Per tutti da sempre è stata riconosciuta come una professionista di altissimo valore. Capace. Infaticabile. Obiettiva. Indubbiamente un grande direttore di telegiornale sempre attenta alle tematiche sociali, dei diritti e delle donne.»

E poi ha aggiunto:

«Al marito e a tutti quelli che l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene formulo le condoglianze mie personali e quelle di tutto il partito. Cara Ida, ci mancherai tantissimo».

La Redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia dell’ex direttrice del Tg2, Ida Colucci.