Grave Lutto a Striscia La Notizia, addio al noto conduttore dello storico Tg satirico

Grave lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento all’età di 94 anni l’ex conduttore di Striscia La Notizia, i messaggi di cordoglio sui social

Mondo dello spettacolo in lutto: addio ad un ex conduttore di Striscia La Notizia. tg satirico di Canale 5.

Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Raffaele Pisu

Si è spento, all’età di 94 anni, nella sua casa a Bologna il comico, conduttore e attore Raffaele Pisu. Quando era un ragazzino,è stato un’ex prigioniero ed è anche stato prigioniero in un campo di concentramento tedesco per ben 15 mesi. Nato a Bologna nei primi anni ’20, ha iniziato da giovanissimo come conduttore radiofonico e subito dopo la prima guerra mondiale è apparso in numerosi varietà di grande successo come Senza Rete, L’amico del giaguaro e Ma che domenica amici. Nel corso della sua lunga carriera ha preso parte ad una serie di pellicole di successo SMS – Sotto mentite spoglie, regia di Vincenzo Salemme (2007), Tutta colpa della musica, regia di Ricky Tognazzi (2011), Il mio domani, regia di Marina Spada (2011), Nobili bugie, regia di Antonio Pisu (2017) solo per citarne alcuni.

Nei primi anni duemila, ha preso parte ad alcune serie televisive e tra le sue apparizioni più recenti vi è quella nella fiction di Canale 5 Non ho l’età (2001) e Non ho l’età 2 (2002), Una vita in regalo (2003), Ma chi l’avrebbe mai detto (2007) e Marameo(2008), Don Matteo 6 (2008).

Volto di Striscia la Notizia

Nel 1989, Raffaele Pisu ha condotto il programma di Antonio Ricci Striscia La Notizie per due edizioni insieme a Ezio Greggio. Sui social, numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’artista bolognese. Dopo le esperienza televisive, si dedica completamente alla carriera di attore prendendo parte a diversi film e serie di successo.

La redazione di Letto quotidiano si stringe attorno al dolore dei famigliari dell’attore, conduttore e comico bolognese.