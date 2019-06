Grave lutto per Laura Chiatti, l’addio sui social della moglie di marco bocci: ‘Ti voglio bene’

Lutto nel mondo dello spettacolo: il triste addio di Laura Chiatti e Pierfrancesco Favino sui social

Un giorno particolarmente triste per il mondo dello spettacolo: il triste addio degli attori sui social.

Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Pietro Coccia

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di uno dei fotografi più famosi nel nostro Paese. Si è spento improvvisamente, nella sua abitazione a Roma, Pietro Coccia nella giornata di ieri, 2 giugno 2019 all’età di 56 anni. Secondo quanto riportato dal sito Il Giornale.it il fotografo soffriva da molto tempo di diabete. Durante la serata dedicata ai Nastri D’Argento è svenuto. Un uomo molto conosciuto nel mondo del cinema e per oltre trent’anni ha preso parte a numerosi festiva cinematografici e per la RAI in veste di fotografo ufficiale.

Gli amici e i colleghi hanno dato l’allarme in quanto Pietro Coccia non rispondeva né ai messaggi n alle chiamate. In questo giorno triste, alcuni volti noti della televisione italiana hanno deciso di utilizzare i social per un ultimo saluto al fotografo, tra questi Laura Chiatti e Pierfrancesco Favino, ecco le loro parole.

Addio sui social

La moglie di Marco Bocci ha voluto salutare il suo caro amico con un messaggio di cordoglio su Instagram:

“Ciao amico mio… in ogni tua foto riuscivi a tirare fuori sempre il lato più bello di ognuno di noi, il più vero, il più romantico. La tua amicizia, e il tuo sorriso, mi hanno sempre accompagnato nel mio percorso professionale, quando ero ancora una giovincella. Ti voglio bene. Fai buon viaggio.”

Anche l’attore Pierfrancesco Favino ha scritto un lungo messaggio per il fotografo che ricorda il suo immensa amore per il lavoro la fotografia e il suo essere gentile. La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia di Pietro Coccia.