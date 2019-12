Grave lutto in Rai, morto un noto cameraman e collaboratore della prima rete nazionale: “Era un grande professionista oltre che una grande persona”

Grave lutto nel mondo della televisione italiana. Si è spento lo storico cameraman sanremese: Rodolfo Peila, conosciuto da tutti come Rudy. Il triste annuncio della sua scomparsa e il ricordo dei suoi amici e cari.

Rai in lutto: addio a Rodolfo Peila

Un giorno particolarmente triste per il mondo della televisione italiana. Si è spento, all’età di 60 anni, Rodolfo Peila. Il cameraman sanremese era conosciuto nell’ambiente come Rudy. Lavorava per la prima rete nazionale da circa venti anni ed è conosciuto come una persona gentile ed educata.

Da circa tre anni, Rudy combatteva la sua battaglia personale contro un male incurabile. Secondo quanto riportato da alcune testate locali, nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravare ed è stato trasportato all’Hospice di via Borea dove si trovava in cura da due settimane ed è moto ieri pomeriggio.

Il ricordo di una collega

Una sua amica, Lucia Pescio, l’ultima giornalista con la quale ha collaborato ha voluto ricordare Rodolfo Peila con un bellissimo messaggio:

“Era un grande professionista oltre che una grande persona. Il miglior cameraman in assoluto. Un professionista vecchio stile, attento e preciso, in grado di confezionare velocemente servizi da nazionale».

Nel corso della sua lunga carriera, il cameraman ha lavorato per Telesanremo e TeleGenova. Venti anni fa, l’approdo definitivo nella sede regionale della Rai sanremese per la quale ha realizzato servizi importanti: dalle alluvioni all’emergenza migranti, passando per lo spettacolo, con il Festival di Sanremo. I funerali sono previsti per oggi, 3 dicembre 2019, alle ore 14:30 in San Siro.

La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia e dei suoi amici e colleghi.