Grave Lutto per la serie “Willy, il principe di Bel-Air”: morto uno dei grandi protagonisti

Dopo una lunga battaglia, ci ha detto per sempre addio uno dei volti iconici della serie cult degli anni ’90, ‘Willy, il Principe di Bel Air’. Ecco di chi si tratta

Addio al Dottor Hoover

Si è spento all’età di 72 anni John Wesley dopo una lunga battaglia contro un mieloma multiplo.

Protagonista di numerose pellicole, in Italia Wesley fu noto al pubblico per il suo personaggio del Dottor Hoover nella celebre serie tv al fianco dell’attore statunitense Will Smith, icona del cinema americano.

A darne il triste annuncio la moglie, i due figli e madre spesso sua ‘dama’ negli eventi importanti sul carpet.

Vita e Carriera

John Wesley nacque a Lake Charles, a Los Angeles, nel 1947. Ha servito per anni il suo paese attraverso la carriera militare, partecipò anche alla guerra in Vietnam.

Successivamente si avvicinò al mondo del cinema, rendendosi protagonista di centinaia di pellicole, tra le quali ricordiamo:‘Missing in action’, ‘Perfect’, ‘Eroi per un amico’, ‘Delitti perfetti’ e ‘Nata ieri’, e telefilm come ‘Hill Street giorno e notte’, ‘Dirty dancing’, ‘L’ispettore Tibbs’ e ‘Benson’.

Ha avuto l’opportunità di collaborare insieme a grandi volti del cinema americano, tra i quali Denzel Washington, Barbra Streisand, Tim Burton e Morgan Freeman.

Oltre alla carriera cinematografica, John Wesley perseguiva anche quella teatrale, e ha avuto l’onore e l’opportunità di recitare nell’opera Macbett di Lillian Hellman solcando il magico palcoscenico del London Globe.

Con la sua scomparsa va via anche un pezzo di storia del cinema americano. Buon viaggo John Wesley! Che la terra ti sia lieve.

