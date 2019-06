Grave Lutto per Telegaribaldi, il triste addio alla comica: ‘Lotta contro un cancro aggressivo’

Grave Lutto per Telegaribaldi, il triste addio alla comica: ‘Lotta contro un...

Dopo una lunga lotta contro il tumore, ci dice addio uno dei volti iconici della comicità e del cinema napoletano, Loredana Simeoli.

L’attrice si è spenta all’età di 45 anni, dopo una dura battaglia durata due anni, una lotta la sua, combattuta anche per chi come lei è vittima dello stesso male.

Circa un anno fa, Loredana Simeoli, pubblicò un video intitolato ‘Io non ho Vergogna’.

All’interno del video come una guerriera ha raccontato la sua esperienza e la sua guerra contro il male del secolo, il tumore, nella speranza di donare forza e positività alle altre persone come lei gravemente ammalate.

Insieme al fratello, Gianni Simeoli, ‘re degli speaker radiofonici’, spesso e volentieri aveva portato avanti iniziative finalizzate a sensibilizzare la platea alle tecniche di prevenzione contro il cancro.

Come raccontò nel suo lungo video sulla sua esperienza, non ha mai avuto ‘vergogna’ o timore di mostrare i segni della sua malattia sul suo volto, mostrandosi sempre con il sorriso e quella grinta negli occhi che ha sempre contraddistinto il suo carattere forte e il suo modo di interfacciarsi col pubblico.

La Carriera di Loredana Simeoli

Loredana Simeoli è nota al pubblico per il suo iconico personaggio di ‘Mariarca’ di Telegaribaldi, programma comico di successo andato in onda negli anni ’90 su Canale 9, e condotto dal fratello Gianni Simioli e l’energia comica di Biagio Izzo.

Ha recitato in numerose opere teatrali, tra queste ‘Benvenuti in casa Esposito’, di Pino Imperatore. E in ultimo ha regalato la sua professionalità e il suo volto al cinema italiano, recitando nel film ‘Reality’ di Matteo Garrone.

Ci stringiamo al dolore dei cari. Ciao Loredana! Che la terra ti sia lieve