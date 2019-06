Grave lutto per Un medico in famiglia: il triste addio ad una delle protagonisti della serie

Grave lutto per Un medico in famiglia: il triste addio ad una...

Lutto nel mondo dello spettacolo: addio ad una grande attrice e doppiatrice della televisione italiana, il triste annuncio

Mondo dello spettacolo in lutto : si è spenta questa mattina una delle attrici e doppiatrici più famose della televisione italiana.

Il mondo dello spettacolo in lutto: addio a Valeria Valeri

Ieri, 10 giugno 2019, si è spenta all’età di 97 anni uno dei volti più amati e apprezzati del teatro e del cinema italiano: Valeria Valeri. La sua carriera teatrale è iniziata intorno agli anni ’40 quando era poco più che una ventenne. Valeria Valeri è nata a Roma l’8 dicembre del 1921 e fin da subito si appassiona al teatro seguendo i corsi di recitazione tenuti da Elsa Merlini.

Il debutto arriva di li a poco a Forlì nella Compagnia di Lauta Carli, nel celebre spettacolo Caldo e freddo di Fernand Crommelynck. Una lunghissima carriera costellata da una serie di successi che l’hanno consacrata come una delle più apprezzate attrici del genere brillante.

La sua carriera nel cinema e serie televisive

Protagonista di numerosi successi teatrali, Valeria Valeri ha recitato anche sul grande schermo interpretando soltanto 7 pellicole tra il 1950 e il 1981. Per quanto riguarda la sua carriera televisiva ha infatti interpretato una serie di ruoli che l’hanno resa famosa anche sul piccolo schermo. Noto è il ruolo della signora Stoppani, madre dell’irrequieto Giannino alias Gianburrasca (interpretato Rita Pavone) nello sceneggiato musicale Il giornalino di Gian Burrasca diretto nel 1964 da Lina Wertmüller, e quello in La famiglia Benvenuti di Alfredo Giannetti (accanto al suo compagno Enrico Maria Salerno), in cui interpretò ancora il ruolo di una madre apprensiva.

Negli ultimi anni è apparsa insieme a accanto a Camillo Milli, Lino Banfi e Milena Vukotic, in occasione della nona stagione di Un medico in famiglia. La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.