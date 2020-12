Un posto al sole in lutto per Luca Capuano: l’addio doloroso sui social

Un posto al sole in lutto per Luca Capuano: l’addio doloroso sui...

Uno straziante lutto ha colpito l’amata soap di Rai 3, Un Posto al Sole. L’ultimo saluto dell’attore commuove i social: ‘Perchè adesso?’

L’iconica soap di Rai 3 piange per l’attore partenopeo Luca Capuano. L’addio commovente dell’attore su Instagram commuove i fan.

Poche ore fa, Luca Capuano ha annunciato sui social di essere stato colpito da un’importante lutto.

Dopo l’addio a sua madre, ha dovuto salutare un altra fugura importantissima della sua famiglia.

L’ultimo saluto sui social

La stella di Un Posto al Sole, ha dovuto dire addio per sempre ad una colonna portante della sua famiglia, la sua dolcissima nonna.

Intenso e doloroso l’ultimo saluto di Luca Capuano, il quale incredulo per la sua improvvisa scomparsa si chiede come mai abbia scelto proprio questo momento per volare via, ora che avrebbero potuto dedicarsi più tempo:

‘Alla fine di un cammino insieme ci si lascia sempre con la stessa amarezza…perché adesso, potevamo trascorrere più tempo insieme?’

poi ha aggiunto:

‘Ma la tua vita è stata intensa, te la sei goduta, una via lunga e densa di amore’

ha scritto l’attore nel dire addio alla nonna.

Il commovente messaggio per la mamma

Solo lo scorso Novembre 2020, Luca Capuano ha dovuto salutare per sempre la sua ‘insostituibile amica’, la sua mamma.

Pochi giorni fa, l’attore ha voluto dedicarle un dolcissimo post sui social, in occasione del suo compleanno. Un assenza che si fa più pensante ogni giorno di più.

Ma presto, scrive l’interprete di Un Posto al Sole torneranno ‘ad abbracciarsi, a ridere e a riempirsi il cuore’, proprio come nella foto che accompagna il commovente messaggio, madre e figlio persi l’uno negli occhi dell’altro.

Numerosissimi i messaggi di cordoglio per l’amatissimo attore da parte dei follower, che in queste ore si sono stretti a lui in un abbraccio virtuale sostenendolo in questo momento per lui triste e drammatico.