Muore un’altra giornalista dopo Nadia Toffa ‘Infezione maligna’: gravissimo lutto a Le Iene

Un lutto improvviso che ha scosso la redazione de Le Iene in queste ultime ore. Lo straziante addio sui social: ‘La sua morte lascia tutti sgomenti’

Un terribile lutto in queste ore ha colpito la redazione de Le Iene, improvvisamente per un male non diagnosticato ha perso la vita una ‘meravigliosa donna’ e ‘una bravissima giornalista’. L’addio sui social commuove i fan. Scopriamo di più.

Dopo Nadia Toffa, il grave lutto per la Iena Silvio Schembri

Poche ore fa con un post sui social la Redazione de Le Iene ha annunciato la drammatica scomparsa di Loredana Guida, amica dell’inviato delle Iene Silvio Schembri.

Una morte improvvisa e logorante, che poteva essere evitata con la giusta diagnosi. La giornalista infatti ha contratto la malaria terzana maligna durante un viaggio in Nigeria, a Lagos, avvenuto qualche settimana fa.

Portata al Pronto Soccorso ad Agrigento, ha atteso ore per essere visitata nonostante avesse riferito del suo viaggio in Africa, temendo lei stessa di aver contratto una qualche infezione o malattia durante il viaggio.

Ore interminabili che l’hanno condotta a firmare le dimissioni e andare via, per poi ritornare qualche giorno dopo con le sue condizioni in netto peggioramento, verso cui il personale sanitario pur confrontandosi con specialisti di Roma e Palermo non ha potuto far nulla.

Dopo la perdita di coscienza lo stato di coma, che in una settimana l’ha strappata via dal mondo terreno e dall’affetto dei suoi cari.

Lo straziante addio sui social

Un lutto che ha scosso profondamente il programma, la quale esordisce nel post pubblicato sui social ‘Non è accettabile morire così nel 2020’ onorando la memoria di Loredana Guida, una giovanissima giornalista di soli 44 anni, la quale fu collaboratrice del ‘Giornale di Sicilia’.

Dopo Nadia Toffa, un’altra terribile perdita, un’altra giovane donna stroncata da un male funesto, che nel suo caso però poteva probabilmente essere evitata.

Affinchè riceva la giustizia che merita è molto probabile che presto la redazione avvii un’inchiesta per far luce sulla faccenda:

‘Ci ha lasciati una persona meravigliosa, una bravissima giornalista a cui ho voluto bene. Nel 2020 non è accettabile morire così” ci ha detto il nostro @silvioschembri, che era amico di Loredana’

poi la redazione ha aggiunto:

‘La sua morte lascia tutti sgomenti e una domanda senza risposta: com’è possibile morire di malaria dopo aver aspettato inutilmente 9 ore in un pronto soccorso italiano?’

conclude la produzione. Di seguito il post pubblicato poche ore fa: