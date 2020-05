Lutto nel mondo della musica, l’addio straziante di Jovanotti commuove i fan sui social

Grave lutto per Jovanotti, lo straziante messaggio di addio sui social: ‘Ciao genio del ritmo’

Uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano è, senza alcun dubbio, Jovanotti. Il cantante romano ama interagire con i suoi seguaci sul suo account Instagram dove non perde mai l’occasione di condividere momenti importanti della sua vita quotidiana. Per tale motivo, non molte ore fa, Lorenzo Cherubini non ha potuto fare a meno di informare i suoi fan del grave lutto che ha subito: il commovente messaggio di addio per Tony Allen.

Lutto per Jovanotti: addio Tony Allen

La sua bacheca di Instagram è una sorta di diario personale nel quale Jovanotti annota tutte le sue esperienze e attimi importanti della vita di tutti i giorni. L’artista romano, infatti, non perde mai l’occasione di condividere con i suoi follower tutto ciò che gli capita.

Nelle ultime ore, il cantante ha pubblicato una drammatica notizia che ha, inevitabilmente, commosso il popolo del web. Ha informato i suoi seguaci che ha subito un grave lutto. Si è spento, all’età di 79 anni, Tony Allen l ‘re’ dell’afrobeat.

Il messaggio di cordoglio sui social

Un’emozionante fotografia ritrae Jovanotti insieme all’artista accompagnata da una didascalia da brividi in cui si evince che i due erano legati da una profonda amicizia.

Ecco parte del messaggio che accompagna lo scatto:

“Un gigante della musica che pesava una manciata di kili, leggero, quasi invisibile fuori dalla sua postazione di re dell’afrobeat, poi si metteva alle bacchette ed era enorme. Ciao Tony e grazie! ti ascolteremo sempre! “

Per leggere l’intero messaggio, clicca sul post di seguito:

Tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza per l’artista.

