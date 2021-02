Un gravissimo lutto ha sconvolto poche ore fa l’amatissimo cantante milanese. Il messaggio d’addio sui social commuove: ‘Eri un uomo tanto buono. Buon paradiso’.

Giuseppe Povia, conosciuto semplicemente come Povia, è tra gli artisti più amati dal pubblico italiano.

Molto attivo su Instagram, poche ore fa ha voluto condividere con i suoi oltre 27 mila followers una triste notizia.

La sua famiglia è stata infatti colpita da un improvviso e devastante lutto, le parole d’addio dell’artista commuovono il popolo social.

Scopriamo tutti i dettagli.

Gravissimo lutto per Povia

E’ venuto a mancare in queste ultime ore, il papà dell’amatissimo cantante, alla veneranda età di 88 anni.

Non si conoscono le cause del decesso dell’uomo, di cui molto spesso Giuseppe Povia ha parlato durante le sue numerose interviste, descrivendolo come il suo ‘mito’ e come la colonna portante della sua vita.

Ciò che è noto è che lo scorso settembre 2020, il papà di Povia, è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico, dal quale pare essersi ripreso bene e rapidamente.

L’addio sui social

Lo straziante messaggio d’addio pubblicato sui social, ha conquistato e commosso i fan di Giuseppe Povia, il quale ha riservato dolcissimi parole al suo amato papà regalando al pubblico la descrizione della sua essenza e del profondo rapporto che li ha sempre legati.

‘Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare’ ha scritto nel suo messaggio, aggiungendo di non potergli dire ‘riposa in pace‘, perchè come ha sempre raccontato quando era in vita, ‘nella vita eterna non ci si riposa’ bensì ‘si vive nella gioia e nella luce’.

Poi il dolcissimo ricordo dell’artista milanese, il quale per suo padre sarà sempre il suo ‘bimbo con le dita in bocca’ che amava tenere stretto tra le sue braccia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Povia 💕 (@giuseppepovia)

Tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti al cantante da parte dei suoi fan, i quali si stringono a lui in un caloroso abbraccio per la terribile perdita.