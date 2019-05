Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Vittorio Zucconi

Il mondo del giornalismo e della scrittura è in lutto, con l’addio a Vittorio Zucconi ex direttore di Repubblica

Vittorio Zucconi ha lasciato questo mondo, lasciando un grande vuoto nel mondo del giornalismo e della scrittura.

Chi era il giornalista Zucconi?

Il famoso giornalista di Repubblica ed ex direttore di Repubblica.it e Radio Capital, si è spento all’età di 71 anni dopo una lunga malattia.

La notizia è stata divulgata proprio dal suo giornale, che si stringe al dolore dei parenti. Nato in provincia di Modena, figlio d’arte di una delle firme più conosciute della Domenica del Corriere e del Giorno.

Inizia sin da subito a curiosare in questo mondo, diventando una degli autori de La Zanzara insieme a Togabi. Successivamente a La Stampa, come volto e corrispondente di Bruxelles e Washington.

Lavora anche per il Corriere della Sera che lo manda a Mosca, proprio durante la Guerra Fredda per poi approdare negli Stati Uniti per Repubblica, dove rimane 30 anni.

Protagonista nel 1989 del ritratto definito ironico brutale di Boris Eltsin, con dettagli particolari con articolo ripreso dalla Pravda per la quale venne criticato e anche minacce di morte.

Un caso diplomatico dagli Stati Uniti che fece scalpore a Mosca, per poi diffondersi in tutto il mondo.

Il giornalista si è spento proprio a Washington, nella sua casa dopo una lunga malattia di cui non ha fatto parola quasi con nessuno. Lascia una grande eredità alle generazioni future e un vuoto tra i suoi colleghi e amici di sempre.