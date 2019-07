Grave lutto per una ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’: ‘La voglio ricordare bellissima’

Grave lutto per una ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’: ‘La voglio...

In queste ore, con una Stories su Instagram, l’ex corteggiatrice racconta ai suoi follower il grave lutto che in queste ore l’ha colpita. La Lucini non riesce a trattenere le lacrime dinanzi alla fotocamera, e ancora scossa ed incredula per l’improvvisa dipartita, annuncia che Olivia, la sua dolcissima cagnolina è passata a miglior vita.

Straziata, per la perdita della sua compagna fedele, l’ex tentatrice, racconta che le cause del suo decesso sarebbero relative alla forte ondata di calore che in questi giorni ha colpito la nostra penisola.

Lo scorso mercoledì la piccola Olivia, ha iniziato a stare male, l’ha così portata dal veterinario. Ma ciò non è stato abbastanza, perchè il giorno seguente il cuore di Olivia ha smesso di battere, a causa presumibilmente di un colpo di calore.

Poche parole, per la sua Olivia, che vuole ricordare così, ‘bellissima’ come appariva nelle sue Stories di vita quotidiana.

Giorgia Lucini lontana dai social, ecco perchè

Giorgia Lucini ha aggiunto inoltre, di aver raccontato quasi subito del lutto, in quanto essendo stata lontana per un po dai social, non voleva che chi la segue si preoccupasse, avendo lei anche un bimbo piccolo, Riccardo, temendo che potessero pensare a eventi infausti.

