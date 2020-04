Il Coronavirus devasta Fiordaliso, l’improvviso lutto: lo straziante addio della cantante sui social

Grave lutto per Fiordaliso, lo straziante messaggio di addio sui social: “Maledetto coronavirus!”

Il nostro Paese sta facendo i conti con una situazione senza precedenti. Ogni giorno, a causa del coronavirus, si registrano tanti morti. Sono molte le famiglie che hanno perso una persona cara a causa di questo invisibile virus, tra questi anche Fiordaliso che ha scritto un breve messaggio sui social dedicato alla mamma.

Lutto per Fiordaliso: addio alla mamma

Giorni particolarmente duri non solo per l’Italia che combatte contro un nemico invisibile: covid-19. Il silenzio delle città è assordante, soprattutto in quelle che hanno visto morire tante persone e non hanno potuto potuto stringere le mani dei propri cari per un’ultima volta. In queste ore, è giunta anche una triste notizia riguardante Fiordaliso.

Su Twitter, la nota cantante ha annunciato la morte della madre, Carla, per coronavirus. Sui social, si è lasciata andare in un libero sfogo: ecco le sue parole.

Il messaggio della cantante su Twitter

Nel 2017, la mamma di Fiordaliso è divenuta famosa in seguito alla partecipazione a Bake Off Italia – Celebrity Edition, il programma che va in onda su RealTime. Come già annunciato, Carla è venuta a mancare nella giornata di ieri. L’annuncio è stato diffuso sui social da Fiordaliso che non ha nascosto la sua rabbia nei confronti di questa situazione.

Ecco il messaggio condiviso sul suo account ufficiale di Twitter:

“Maledetto Covid-19. Ti sei portato via la mia mamma. Vaffa***lo coronavirus!”

Numerosi i messaggi di vicinanza all’artista piacentina da parte dei suoi fan. La redazione di Letto Quotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.