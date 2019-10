Grave lutto per Fabio Concato, lo straziante addio sui social:” la vostra partecipazione mi è stata di grande conforto”, le parole del cantante sul Facebook

Un dolore racchiuso in poche righe scritte sul suo account Facebook. Fabio Concato dice addio al suo fratello Massimo: “Voglio ringraziarvi tanto per essermi stati vicini in questi giorni dolorosi“, il grido di dolore sui social.

Lutto per Fabio Concato: addio a Massimo

Un giorno particolarmente doloroso per Fabio Concato. Un grave lutto familiare ha colpito la sua famiglia: è scomparso nelle ultime ore suo fratello Massimo Piccaluga. L’uomo era conosciuto in quanto era un giornalista e scrittore autore dei romanzi “La famosa società Morimbene“, “Cose che non si fanno” e “Il tenore in bicicletta”, pubblicato solo lo scorso anno.

La notizia della scomparsa di suo fratello è stata diffusa sui social dal cantautore milanese sul suo account Facebook. In seguito a questa triste vicenda, Fabio Concato ha annullato il suo tour lo scorso 15 ottobre. Il cantante milanese riprenderà a esibirsi dal vivo coi i Musici il prossimo venerdì 25 ottobre dal teatro Corso di Mestre, a Venezia. Non molte ore fa, il cantante ha rotto il silenzio sui social mediante la pubblicazione di un messaggio in cui ringrazia i suoi fan per l’affetto dimostrato in questo difficile momento.

Le parole del cantante milanese su Facebook

Su Facebook, il cantante milanese ha scritto un messaggio per ringraziare i suoi fan dei messaggi che sono arrivati dopo l’annuncio della scomparsa di suo fratello: