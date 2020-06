Elisa ‘Riposa in pace’: lo straziante addio sui social dopo l’incidente mortale alla piccola fan

Grave lutto per Elisa, lo straziante messaggio di addio sui social: “Quando l’ho conosciuta era ancora una bambina, ma aveva una luce magnetica…”

Un giorno particolarmente triste per Elisa. In queste ultime ore, l’artista, originaria di Trieste, ha voluto condividere sui social una drammatica notizia. La cantante ha appreso la notizia della scomparsa di una sua fan, che collaborò con lei per la realizzazione di un video-clip. Il messaggio da brividi per Luna, venuta a mancare all’età di 15 anni.

Grave lutto per Elisa

La cantante non ama condividere la sua vita privata con il web. Questa volta, Elisa ha voluto condividere una triste notizia che riguarda una sua fan, venuta a mancare all’età di 15 anni. Luna ha collaborato alla realizzazione di un video clip e, nonostante la sua giovane età, aveva grande talento. Per questo motivo, l’artista triestina le ha dedicato dolci parole per sottolineare che il suo ricordo è indelebile nella mente e nel cuore delle persone che l’hanno amata.

La cantante ha voluto dedicare un messaggio da brividi per i genitori per questa improvvisa scomparsa.

Il messaggio di Addio per Luna

Elisa ha avuto modo di conoscere la piccola Luna sul set del video-clip Bruciare per te. Il dolore provocato dalla perdita di un figlio lascia un vuoto che non potrà mai essere colmato e, per tale motivo, la cantante si rivolge proprio ai genitori della piccola:

“Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e agli amici di Luna. Quando l’ho conosciuta era ancora una bambina, ma aveva una luce magnetica. La scegliemmo per partecipare al video-clip di Bruciare per te. Non ci sono parole per colmare il dolore provocato da una giovane vita che si spezza.

Buon viaggio nella Luce eterna dolce Luna, riposa in pace.”

Il messaggio dell’artista ha commosso il popolo del web e numerosi sono i messaggi di cordoglio per questa tragica scomparsa.

La redazione di Letto Quotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.