La Morte per ‘un tumore impietoso’ Andrea Vianello, lo straziante addio sui social alla cugina Susanna

Un grave lutto ha colpito la famiglia Vianello. Si è spenta la figlia di Edoardo e Wilma, Susanna. La notizia è trapelata sui social con uno straziante messaggio di addio dal parte del cugino, Andrea: le parole del noto giornalista su Twitter.

Niente potrà mai colmare il dolore provocato dalla perdita di un figlio. Questo è il dolore con cui Edoardo e Wilma devono fare i conti: si è spenta, a soli 49 anni la figlia, Susanna. Era molto conosciuta nella capitale per la sua grande simpatia e professionalità: era, infatti, la speaker radiofonica di Radio Italia Anni 60 Roma.

Da quanto emerge dal messaggio pubblicato dal cugino sui social, la speaker è stata colpita un mese fa da un tumore aggressivo che non le ha lasciato scampo. Come già accennato, la notizia della sua scomparsa è stata diffusa sui social da Andrea Vianello, noto giornalista e conduttore televisivo: ecco le sue parole.

Il cugino di Susanna ha scritto un breve ma profondo messaggio di addio dedicato a lei:

“La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via.”

Il noto giornalista ha poi aggiunto:

Molti hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia, tra questi anche Salvo Sottile che ha commentato così quanto accaduto:

Mentre Fiorello ha scritto:

“La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai”.

La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.

La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c'è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l'ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto

— Andrea Vianello (@andreavianel) April 7, 2020