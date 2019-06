E’ morto martedì scorso, Manuel Paulon, 16 anni e un sogno nel cassetto. Una notizia che ha sconvolto l’intera Città di Meolo, sua città natale.

Una vita spezzata da un terribile incidente motociclistico, mentre il giovane stava facendo ritorno dagli allenamenti nella piscina della Piave Nuoto, a San Donà, quando con la sua nuova moto è finito fuori strada.

L’Amministrazione Comunale e i cittadini di Meolo, si stringe al dolore dei familiari, dichiarando un giorno di ‘Lutto cittadino’, domani, sabato 15 Giugno 2019, in cui si celebreranno i funerali della giovane promessa del nuoto:

‘Sabato il nostro comune osserverà il lutto cittadino per consentire la partecipazione ai funerali, indetti per le ore 10 di sabato 15 giugno presso la chiesa di Meolo, di Manuel Paulon, come espressione di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte di tutta la comunità’