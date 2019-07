Grave lutto per Provaci ancora prof, la fiction perde la nota attrice

Lutto nel mondo del cinema, del teatro e della televisione: addio all’attrice che ha preso parte all’attrice della fiction di Rai1 Provaci ancora prof!

Mondo del cinema e della tv in lutto: addio ad una delle attrici più famose del nostro Paese.

Addio a Ilaria Occhini

Si è spenta, all’età di 85 anni, l’attrice fiorentina Ilaria Occhini. Sin da giovane, si è dedicata al cinema e al teatro è ha debuttato all’età di 19 anni nel film Terza liceo con lo pseudonimo di Isabella Redi. Da quel momento, l’attrice, nata a Firenze il 28 marzo del 1934, ha preso parte ad una serie di pellicole di successo tra queste vi è Benvenuti in casa Gori del 1992 che le ha consentito di ottenere il Nastro d’argento per migliore attrice non protagonista. Nel 2008, ha preso parte del film di Federico Bondi Mare Nero, ottenendo una serie di riconoscimenti come la candidatura ai David di Donatello e la vittoria del Pardo d’Oro come miglior attrice al Festival internazionale del film di Locarno.

Qualche anno più tardi, è stata premiata grazie alla sua interpretazione nella pellicola di Ferzan Ozpetek , Mine Vaganti, come attrice non protagonista e ha anche ottenuto, per lo stesso film, il premio Alida Valli. Il suo successo è consacrato anche sul piccolo schermo e in teatro.

La carriera in tv e teatro

Sul piccolo schermo è nota soprattutto per il ruolo della madre nella famosa fiction di Rai Uno Provaci ancora Prof.! in onda dal 2005 al 2017 in cui ha preso parte a ben 29 episodi. Nella sua vita, non si è occupata solo di cinema, teatro e tv ma anche dell’azienda agricola e i vigneti di famiglia che si trovavano nei pressi di Arezzo.

La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2012 con il film di Paolo Genovese Una famiglia perfetta.