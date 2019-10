Lutto per Carlo Ancelotti, morto l’ex preparatore atletico del Milan Mascheroni

Terribile lutto per Carlo Ancelotti che dice addio all’ex preparatore atletico Sergio Mascheroni.

Lutto per Carlo Ancelotti con la terribile notizia della morte improvvisa dell’ex preparatore atletico del Milan. Ecco cosa è accaduto.

L’addio a Sergio Mascheroni

Sergio Mascheroni era l’ex preparatore atletico del Milan quando era allenatore Carlo Ancelotti, poi del Foggia e negli ultimi tempi della squadra del Crotone.

Nella giornata di mercoledì 2 ottobre l’uomo di 44 anni si trovava a fare una battuta di caccia con il padre. Come si evince da Leggo, la vicenda è avvenuta tra le montagne della provincia di Verbano – Cusano – Ossola della Valle Antrona.

Ma cosa è accaduto? Mentre camminava è presumibilmente inciampato cadendo per 40 metri all’interno di un canale. La zona dell’incidente si trova a Cheggio – 1500 metri d’altezza nella zona di Cheggio.

Immediato l’arrivo della squadra di soccorso alpino e guardia di finanza di Domodossola. Un recupero difficile in una zona impervia, che non ha lasciato molto spazio di manovra per il recupero del corpo – oramai privo di vita.

Allenatori e squadre in lacrime per Mascheroni

Immenso dolore non solo tra i tecnici ma anche tra i giocatori, che ricordano l’uomo come solare e sempre pronto a sollevare il morale di tutti.

In particolare lo ricorda Gianni Vrenna, Presidente del Crotone, evidenziando di non poter credere a quanto sia accaduto così improvvisamente:

“in un momento così triste il nostro pensiero va alla famiglia di sergio”

Definendo ogni persona che compone la squadra attonita e senza parole, non riuscendo nemmeno a spiegare il dolore immenso che provano:

“uomo straordinario, professionista eccezionale”

Il Milan si è unito all’ultimo saluto con un messaggio pubblico su Twitter:

“ha vinto tutto quello che era possibile vincere. ciao sergio”

Un grande vuoto per un uomo che ha dedicato la vita al calcio, alla preparazione dei giocatori con grande dedizione e professionalità.