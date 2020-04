Beautiful, l’attore che interpreta Ridge, Thorsten Kaye, rivela : “Il Coronavirus mi ha portato via un amico”.

Il mondo intero è alle prese con un nemico invisibile: il coronavirus. Ogni giorno, in tv sono riportati i drammatici numeri delle persone che sono morte a causa di questo virus. E’ un periodo difficile per tutti, anche per l’attore che in Beautiful interpreta Ridge, ossia Thorsten Kaye che, tramite una recente intervista, ha voluto dedicare un messaggio di addio ad un suo caro amico, scomparso nelle ultime ore.

Beautiful, il messaggio di Thorsten Kaye

Dal 2013, lo stoico attore che vestiva i panni di Ridge, Ronn Moss, è stato sostituto da Thorsten Kaye. Da quando è scoppiata la pandemia, le riprese sono ferme e non è ancora stata stabilita la data in cui torneranno a girare nuovi episodi.

Nella sua ultima intervista, rilasciata al noto settimanale DiPiù, ha voluto condividere con i lettori una drammatica notizia. Di cosa si tratta? Il 54 enne ha affermato che un suo caro amico, lo sceneggiatore Terrence Mcnally è venuto a mancare a causa del coronavirus: ecco le sue parole.

Addio a Terrence Mcnally

A causa dell’emergenza sanitaria, Thorsten Kaye è tornato nel Connecticut dove abita con moglie e figlie. Nella sua ultima intervista, rilasciata al noto settimanale l’attore ha precisato di essere felici di trascorrere il suo tempo con i cari ma che, a causa del virus, ha perso una persona importante:

“Non c’è posto al mondo dove preferirei essere in questo momento. Solo io, mia moglie, le mie figlie e i nostri cari. Per me è importante avere i miei cari accanto perché questo terribile virus mi ha colpito da vicino portandosi via un amico. Mi riferisco all’attore e sceneggiatore Terrence McNally. Era una persona unica e mi mancherà moltissimo”

