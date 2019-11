Antonella Clerici, il lutto improvviso: il triste post sui social commuove i fan

Lutto per Antonella Clerici. Il commovente addio sui social dell’ex conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’

Antonella Clerici, è una delle conduttrici televisive più amate dai telespettatori i quali non vedono l’ora di rivederla in Tv, soprattutto ora che è stato annunciato il suo grande ritorno allo Zecchino D’Oro.

Poche ore fa l’ex conduttrice de ‘La Prova del cuoco’ ha pubblicato sui social un post di cordoglio verso la grande Maria Perego, madre del pupazzo più famoso al mondo, Topo Gigio. Il post d’addio commuove i fan.

Antonella Clerici dice addio a Maria Perego

Ieri 7 Novembre è venuta a mancare all’età di 95 anni la madre dell’iconico pupazzo che ha accompagnato con la sua simpatia numerose edizione dello Zecchino D’Oro, ‘Topo Gigio’, la grande Maria Perego.

L’ultima sua apparizione in compagnia della sua creaturina, risale a due anni fa in occasione della 60esima edizione della celebre competizione canora.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei vip come per i tanti fan dell’iconica gara canora per bambini, che hanno salutato un pezzo della storia della televisione italiana.

Tra i tanti messaggi di Cordoglio, quello di Antonella Clerici, la quale poche ore fa ha pubblicato un post sui social. E’ una screen di un’articolo redatto da una nota testata che annuncia la grande perdita.

Il post è accompagnato da un piccolo cuore, lasciando un silenzio assordante ha commosso i fan, che si sono uniti al dolore dell’addio ad un’icona storica della nostra Tv.

Antonella Clerici e il ritorno in Tv: ritorna a Dicembre con lo Zecchino D’Oro

Per la gioia dei fan, Antonella Clerici ritornerà al fianco di Carlo Conti, per condurre la 62esima edizione dello Zecchino D’Oro, che andrà in onda in prima serata il 7 Dicembre 2019, in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna.

Nei tre giorni precedenti, dal 4 al 6 Dicembre, come da tradizione vi saranno direttamente dagli studi dell’Antoniano tre puntate speciali in daytime.