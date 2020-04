Amici, devastante lutto per i concorrenti ‘Riposa in pace’: lo straziante addio...

Grave lutto per i concorrenti di Amici di Maria De Filippi 19, lo straziante messaggio di addio: “Riposa in pace, piccola.”

La scorsa settimana è andata in onda, in prima serata su Canale 5, la finale della 19° edizione di Amici di Maria De Filippi che ha visto trionfare Gaia Gozzi. Tuttavia, nelle ultime ore, è giunta una drammatica notizia che ha scosso gli ex concorrenti del talent show: è venuta a mancare una storica fan del programma.

Lutto per Amici di Maria De Filippi: addio a Linda

Nelle ultime ore, è giunta una notizia che riguarda il talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Gli ex concorrenti della trasmissione hanno voluto ricordare una fan, venuta a mancare ieri. Lidia era molto conosciuta dai ragazzi perché, terminate le registrazioni della settimana, li aspettava sempre fuori dalla scuola per scattare con loro qualche selfie. Non smetteva mai di sorridere e incoraggiare gli allievi.

Purtroppo, la giovane si è spenta ieri. Alcuni degli allievi hanno deciso di dedicarle delle parole sui loro account Instagram.

I messaggi di cordoglio per Lidia

Tra gli ex concorrenti che hanno voluto ricordare, per un ultima volta Lidia, anche Jacopo Ottonello che ha scritto:

“Riposa in pace, piccola. Ti voglio ricordare così, con un sorrisone”.

Giulia Molino ha invece detto:

“Ciao Lidia, sarà un’ora che fisso la tua foto mentre cerco le parole giuste per esprimere un simile dolore. Ma credo fortemente che possano non servire perché la verità è che non esistono parole giuste per farlo. Ci hai seguiti durante l’intero percorso di Amici, ci hai sostenuto, e lo hai fatto con tanto amore. Io spero che la mia musica ti arrivi fin lassù perché è per persone come te che io canto. Fai buon viaggio, Lidia”.

La redazione di Letto Quotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.