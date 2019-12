Grave lutto per Al Bano, morta mamma Jolanda: l’addio straziante

Gravissimo lutto per Al Bano Carrisi, addio alla mamma Jolanda: lo straziante annuncio del cantante pugliese

Un giorno particolarmente triste per Al Bano Carrisi. Il cantate pugliese è stato colpito da un grave lutto familiare. Si è spenta sua amata mamma, Jolanda: lo straziante annuncio della sua morte sui socia.

Lutto per Al Bano: addio alla mamma

La perdita di una persona cara lascia una ferita destinata a non rimarginarsi mai. E’ di poche ore fa, la notizia riguardante Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco è stato colpito da un lutto grave. Si è spenta, all’età di 96 anni, sua mamma. Una donna che non hai mai ostacolato il percorso artistico di suo figlio, anzi. Nelle sue interviste, l’ex marito di Romina Power ha sempre sottolineato che sua mamma era un punto fondamentale della sua vita. Al settimanale Di “Di Più”, Carrisi ha parlato dello splendido rapporto che aveva con sua mamma.

L’artista pugliese non ha mai nascosto il legame forte che lega mamma e figlio e in ogni sua chiacchierata con i giornalisti, non è mai mancato un dolce pensiero per mamma Jolanda. Lo stesso cantante infatti definisce la madre, una colonna portante, una donna che gli ha insegnato i valori della vita.

Lo straziante annuncio

Secondo quanto riportato dal Quotidianodipuglia.it, nelle ultime ore è venuta a mancare la mamma di Al Bano, Jolanda. La donna si è spenta questo pomeriggio e l’annuncio è stato stato dato a La vita in diretta, dove Alberto Matano e Lorella Cuccarini .

Per il momento la notizia è stato diffusa da alcuni quotidiani locali mentre la famiglia per ora sta vivendo il dolore in silenzio. I funerali si svolgeranno domani.