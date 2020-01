Lutto a Tu si que vales: morto volto noto del programma per un gravissimo incidente

E’ venuto a mancare poche ore fa, uno dei volti noti del programma Mediaset Tu si Que Vales. Una tragica fatalità

Un terribile lutto ha colpito in queste ore il celebre talent Show di Mediaset, Tu si Que Vales. In queste ore è infatti venuto a mancare un volto noto al programma, a seguito di un tragico incidente.

Si tratta di un giovanissimo ex concorrente del format condotto da Belen Rodriguez. Scopriamo di più.

Tu si Que Vales, muore a 25 anni Luca Barbieri

Si chiamava Luca Barbieri, 25 anni, e aveva partecipato nelle vesti di concorrente a Tu Si Que Vales circa 3 anni fa insieme ad alcuni compagni paracadutisti del Turbolenza Team.

Si è purtroppo spento ieri, 2 Gennaio 2020, a seguito di un drammatico incidente. Era un paracadutista per professione, e durante un volo di allenamento sotto il viadotto San Giuliano, Caltanissetta, il paracadute non si è aperto, schiantandosi così rovinosamente al suolo.

Inutili i soccorsi che hanno potuto solo constatarne il decesso (l’articolo continua dopo la foto).

Luca Barbieri: chi era il paracadutista morto tragicamente a Caltanissetta

Luca Barbieri, originario di Fidenza in provincia di Parma, era un paracadutista professionista e lavorava come istruttore di lancio con la tuta alare.

Nel corso della sua carriera ha effettuato migliaia e migliaia di lanci con paracadute in giro per il mondo insieme alla sua amica inseparabile, la sua piccola Go Pro, con la quale ha documentato e condiviso con i suoi follower le sue avventure in aria.

La redazione di LettoQuotidiano.it si stringe intorno al dolore dei suoi cari, a cui rivolgono le più sentite condoglianze per la scomparsa prematura di Luca.

Ciao Luca, che la terra ti sia lieve.