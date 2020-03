Lussemburgo, mezzi pubblici gratis per tutti: come funziona?

Nel Lussemburgo i mezzi pubblici ed i treni sono del tutto gratuiti per chi li utilizza. È il primo Paese al mondo ad offrire questa possibilità.

Il Lussemburgo è il primo paese a rendere il trasporto pubblico completamente gratuito per tutti gli utenti, tutti i mezzi pubblici comprese metro, treno rientrano in questa riforma. Questo provvedimento era annunciato da tempo ed è il primo nel suo genere a livello mondiale.

Un provvedimento senza precedenti

Il provvedimento però va contestualizzato: il Lussemburgo è un piccolo e molto ricco paese, che ben può ammortizzare una misura come questa. La spesa per le casse dello stato sarà di soli 41 milioni di euro, una briciola nel bilancio del Paese che non avrà problemi a sopportare.

Sono già stati tolti i distributori di biglietti automatici e le biglietterie. Si richiede soltanto di portare sempre con se un documento identificativo, quando si viaggia sui mezzi pubblici. Inoltre esistono alcune eccezioni per questa gratuità: i viaggi in prima classe resteranno a pagamento come quelli verso l’estero. Per quest’ultimi saranno previste delle agevolazioni sulle tratte più utilizzate.

La misura secondo le autorità ha lo scopo di consentire al personale di potersi dedicare ad altri compiti come quelli di sicurezza o informazione degli utenti. Un altro obiettivo di questo provvedimento è quelli di spingere le persone a ridurre l’uso delle persone che utilizzano i propri mezzi. Si stima che questa misura possa far scendere la percentuale di chi usa il proprio mezzo dal 60% al 50%, anche se l’obiettivo e del 46%.

Si è deciso inoltre di migliorare e potenziare il trasporto pubblico, promuovendo l’uso di auto condivise e delle biciclette. Un sondaggio della televisione locale RTL ha però fatto sapere che nonostante la gratuità dei mezzi pubblici, il 30% dei cittadini non rinuncerà ad utilizzare i propri mezzi per muoversi.