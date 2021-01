Lupin, notizia bomba: 5 episodi nuovi in arrivo su Netflix? Lo spoiler!

La nuova serie Netflix è una delle più apprezzate di sempre e sta conquistando il mondo, nuove puntate in arrivo!

I fan della serie tv Netflix Lupin, prima in classifica da settimane potranno esultare a questo spoiler dell’ultima ora: pare che siano in arrivo nuovi episodi e la seconda stagione!

Ecco tutti i dettagli sull’atteso sequel di Lupin con il famoso Omar Sy!

Lupin spoiler: in arrivo 5 episodi inediti

La notizia che sta dilagando sulle pagine dei tabloid mondiali farà di sicuro felici i milioni di persone che stanno aspettando con trepidazione l’uscita del sequel di Lupin.

Dal momento in cui è stata resa disponibile sulla piattaforma streaming Netflix, la serie che narra le avventure del ladro gentiluomo Assane Diop è stata un successo.

In attesa del sequel- di cui vi parleremo poi avanti- pare che siano comunque in arrivo delle novità.

Da quanto si legge dalle anticipazioni riportate anche da Grazia, dunque sarebbe in arrivo non uno ma ben 5 nuovi episodi!

Come molti si saranno accorti la prima serie si è interrotta dopo soli cinque episodi. Non solo, ma l’ultimo episodio non conclude la serie. Al contrario vi è una chiara apertura ad una prosecuzione della storia.

Chiaramente dunque gli episodi mandati in onda rappresentano la metà della totalità della prima stagione. È normale pensare che per completarne la visione verranno mandati in onda anche i prossimi 5 episodi.

Per quanto riguarda il periodo di attesa ancora nulla è emerso di certo ma si presume che non si dovrebbe attendere un anno come di solito capita fra le serie, essendo questi episodi una parte della prima.

Si presume che entro la fine dell’anno questi ultimi cinque episodi saranno disponibili per tutti i fan!

Lupin, serie Netflix dei record, la stagione 2 si farà?

La serie Lupin in cui il già famosissimo Omar Sy ha dato il meglio si sé nella recitazione, è in testa alle classifiche delle serie più apprezzate da settimane. Attualmente è la serie più vista su Netflix subito dopo the Witcher, come riporta Coming Soon.

È ancora massimo il riserbo sul sequel, che dovrebbe dunque essere mandato in onda dopo che gli ultimi episodi della prima parte- già girati- saranno usciti.

Dai vari spoiler pare però praticamente certo che Lupin 2 si farà.

Innanzitutto per la trama che vede una parte fondamentale della storia iniziale ancora da completare.

Il ladro Assane (Omar Sy) deve ancora smascherare i loschi piani della famiglia Pellegrini, tema portante di tutta la serie.

È probabile dunque che Assane, Claire ed il loro figlio tornino assieme e riescano a sfuggire all’investigatore Guedira.

La storia di Assane dunque si svilupperà a partire dall’ultimo episodio mentre sullo sfondo ancora la bella e struggente Parigi farà da contorno ai colpi sensazionali e rocamboleschi.

Manca pochissimo dunque per vedere nuovamente il ladro ispirato al leggendario Arsenio Lupin in azione!

