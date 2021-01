Lupin 2, SPOILER: quando esce, cast e curiosità della prossima stagione con Omar Sy

Ultimissime notizie sulla seconda stagione della serie Netflix con Omar Sy ispirata al ladro gentiluomo Lupin che ha conquistato tutti!

Lupin 2 si farà, il sequel della serie Netflix già diventata un cult sembra ormai una realtà.

Scopriamo tutte le anticipazioni su data di uscita, cast e curiosità!

Lupin- Parte 2, si farà? Gli spoiler!

La nuova serie Netflix Lupin è appena uscita ma è già diventata un cult, apprezzatissima da moltissimi che attendono con ansia il sequel.

La serie si basa sui romanzi di Maurice Leblanc del 1906 con protagonista Arsène Lupin l’indimenticabile ladro gentiluomo che ha ispirato fumetti e cartoon.

Nella serie il protagonista è Assane Diop interpretato dall’attore Omar Sy un ladro gentiluomo che compie i suoi colpi nei cinque episodi in cui si snoda la serie.

Moltissimi hanno già visto Lupin- Parte 1 tutta d’un fiato sulla piattaforma on demand dato che è disponibile dalle 8 dell’8 gennaio 2021.

Ecco il trailer della Parte 1 mandato in onda già un mese prima del debutto su Netflix.

Ora arrivano attesissimi gli spoiler sulla seconda serie di Lupin!

Cast e curiosità sulla serie Netflix con Omar Shy!

Per chi non ha ancora visto la prima parte eviteremo di anticipare il finale ma possiamo dirvi che gli ultimi episodi saranno fondamentali.

Il 5′ e soprattutto il 6′ lasciano aperta la storia del ladro che si ispira ad Arsène Lupin narrato nei libri, ad un sequel che comunque era già ipotizzabile dal titolo (Parte 1) della serie approdata su Netflix a gennaio.

La buona notizia, come riporta anche Fanpage, è che potrebbe andare in onda già tra sei mesi: pare infatti sia stata già girata e completata.

L’attesa è soprattutto per il cast del sequel. Il protagonista sarà ancora il bravissimo Omar Sy famoso per film cult come “Quasi amici”.

Confermati gli altri attori del cast della prima serie tra cui Vincent Londez, Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Nicolas Wanczicky.

Per vedere la prossima serie di Lupin non resta che tenere d’occhio le anticipazioni per non perdersi la messa in onda su Netflix!