Luna nera oggi 19 agosto: capita una volta ogni 33 mesi

Stanotte sarà possibile ammirare meglio la volta celeste grazie al fenomeno della luna nera, la terza luna nuova nella stagione.

Con il termine luna nera si indica, di solito, la seconda luna nuova in uno stesso mese. L’estate 2020 presenta quattro Lune nuove. In realtà, in ogni stagione ce ne sarebbero tre.

Quattro lune nuove per l’estate 2020

In generale, il termine luna nera viene utilizzato per fare riferimento alla seconda luna nuova nell’ambito dello stesso mese. Il termine, però, fa riferimento anche alla terza luna nuova di stagione. La spiegazione è stata fornita da Paolo Volpini, dell’Unione Astrofili Italiani (Uai) all’Ansa. Non si tratta, dunque, di un termine propriamente astronomico ma reso famoso grazie al tam tam sui social.

La luna nera che si verificherà questa sera, generalmente fa la sua comparsa soltanto una volta ogni 33 mesi. Il prossimo appuntamento sarà il 30 aprile del 2022 ed il 19 maggio del 2023.

Cosa significa

Quando si verifica la luna nera, si può approfittare per guardare meglio la volta celeste. Praticamente, si tratta di una luna buia in cielo, che non si vede. Una luna che appare molto scura e quasi invisibile.

Astronomicamente parlando, il novilunio si è presentato nel corso della mattina di oggi 19 agosto, alle 4:41 (orario italiano). La notte in corso è il momento migliore per scrutare il cielo.

La luna nera non va confusa con la luna blu, che fa riferimento alla luna piena e nemmeno con la luna rossa, che si verifica in presenza di eclissi.

La spettacolarità del fenomeno sta nel fatto che, grazie alla luna poco luminosa, il resto del cielo può essere osservato meglio. Per questo si potranno osservare meglio le stelle, con le loro costellazioni, le galassie e i Pianeti. Lontano dalle luci della città, e con un poco di fortuna, si potrebbe visualizzare nel cielo anche parte dello sciame delle Perseidi.