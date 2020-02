La morte improvvisa, Brandon: il lutto straziante Beverly Hills ad un anno dalla morte di Luke Perry ‘Un grande dolore’

Luke Perry, a un anno dalla sua morte, Jason Priestley torna a parlare dell’attore: “È ancora un grande dolore”

È ormai passato un anno dalla morte del bravissimo attore Luke Perry che alla fine degli anni ’80 ha fatto impazzire migliaia di ragazzine per la sua straordinaria bellezza. Il giovane attore come in tanti ricorda è deceduto circa un anno fa, a causa di un forte ictus che ha colpito Luke.

Luke Perry ad un anno dalla sua morte

Luke Perry ha avuto il suo grande successo con la partecipazione a Beverly Hills. Era ormai diventato l’idolo delle ragazzine, un vero sex symbol che ha spopolato negli anni 90. La sua bellezza e il suo modo di fare ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Purtroppo però l’attore ci ha lasciato improvvisamente il 4 marzo dell’anno scorso a causa di un ictus che lo ha colpito all’improvviso, lasciandolo senza scampo.

Oggi a distanza quasi di un anno dalla sua morte, c’è ancora un vuoto assurdo nel mondo del cinema e nel cuore di milioni di persona che lo amavano non solo come attore, ma anche come persona. Ad omaggiare il suo ricordo è stat l’amico Jason Priestley.

L’attore infatti durante un’intervista radiofonica ha parlato della prematura scomparsa di Luke, una scomparsa che ancora a distanza di un anno, fa faticare a superare:

“È qualcosa che mi accompagna sempre. Ci penso ogni giorno della mia vita. Più il tempo passa, più è facile gestire il pensiero, ma è ancora un punto debole piuttosto doloroso”.

Un dolore ancora molto vivo nei cuori di chi voleva bene a Luke.