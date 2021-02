Tutto quello che sappiamo sull’amatissima attrice: dall’infanzia al debutto, dal successo alla vita privata.

Conosciamo tutti la splendida e talentuosa attrice Luisa Ranieri, protagonista a partire dal 21 febbraio 2021 de Le indagini di Lolita Lobosco.

In occasione della messa in onda, in prima visione tv, della fiction di Rai 1, scopriamo tutto su di lei!

Chi è Luisa Ranieri

Nasce a Napoli, il 16 dicembre del 1973, sotto il segno zodiacale del Sagittario, e ha quindi 47 anni.

Esordisce al cinema nel 2001 nella pellicola dal titolo “Il principe e il pirata“, per la regia di Leonardo Pieraccioni, mentre in tv aveva debuttato l’anno precedente ne la serie tv di Rai 3, La squadra.

Tra le altre importanti fiction alle quali ha preso parte, compaiono Callas e Onassis e La vita promessa.

Per quanto riguarda le produzioni cinematografiche, Forever Young di Fausto Brizzi, Colpo di Fulmine di Neri Parenti e Immaturi di Paolo Genovese.

A partire dal febbraio del 2021, sarà protagonista della nuova fiction di Rai, Le indagini di Lolita Lobosco.

Vita privata e curiosità

La celebre e amatissima attrice Luisa Ranieri ha una relazione, dal 2005, con il collega Luca Zingaretti.

La coppia vip si è sposata il 23 giugno del 2012 con rito civile al Castello di Donnafugata a Ragusa in Sicilia.

Si tratta di uno dei luoghi del cuore del marito, che per anni ha girato in quelle location le puntate de Il Commissario Montalbano.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno insieme due figlie. Si tratta di Emma, nata il 9 luglio del 2011, che ha quindi quasi 10 anni, e di Bianca, nata invece il 27 luglio del 2015, che di anni ne ha quasi 6.