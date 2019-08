Luisa Corna, chi è: età, fidanzato, carriera e scandalo Bossi

Luisa Corna dopo lo scandalo Bossi è “sparita” dalla televisione: oggi si dedica alla musica e il suo amore di 15 anni più giovane.

Luisa Corna è uno dei volti più affascinanti della nostra televisione italiana. Attualmente la showgirl ha 53 anni ma li porta egregiamente. Classe 1965, nasce a Palazzo sull’Oglio nel bresciano il 2 dicembre. Inizia la sua fortunata carriera come modella, sfilando in passerella per stilisti molto importanti del calibro di Dolce & Gabbana, Missoni e Mariella Burani. Poi passa anche alla pubblicità, strizzando l’occhio alla recitazione.

Luisa Corna, carriera: musica, fiction, televisione e teatro

Luisa Corna, oltre ad essere molto bella e spigliata, possiede un dono molto importante: ha l’ugola d’oro. Proprio per questo motivo, il suo grande talento viene messo in mostra al Festival di Castrocaro del 1991 dove si classifica al secondo posto. Da quel momento, partecipa anche a Domenica In (1997-98) e successivamente Tira e Molla.

La notorietà assoluta arriva con la partecipazione alla trasmissione di calcio Controcampo e di seguito, il quarto posto al Festival di Sanremo al fianco di Fausto Leali con la canzone “Ora che ho bisogno di te”. Dopo avere presentato vari programmi televisivi, dal 2004 ha iniziato la carriera di attrice in teatro, proponendosi anche nelle vesti di doppiatrice per la televisione. Proprio per il suo essere versatile, non si è fatta mancare nulla, recitando in fiction come “Ho sposato uno sbirro”.

Il fidanzato di 15 anni più giovane

Sono stati molti gli amori celebri di Luisa Corna. Dalla storica relazione con l’ex calciatore dell’Inter Aldo Serena, fino al cantante Alex Britti e il modello Valerio Foglia Manzillo. Attualmente la cantante ha un nuovo amore: Stefano Giovino, un ufficiale dell’Arma dei carabinieri più giovane di lei di 15 anni. Dopo essersi conosciuti ad una manifestazione, tra di loro è stato amore a prima vista.

Intervistata da Caterina Balivo durante “Vieni da me”, ha svelato cosa la lega al suo nuovo amore.

“Erano tanti anni che stavo da sola. Poi ho incontrato lui a Palazzolo. Ed è stato come un colpo di fulmine, che il mio angelo custode ha voluto donarmi. Lui è una persona molto integra, forte, un uomo intelligente e che mi sa capire. Lui è già papà di due bimbi fantastici con cui ho uno splendido rapporto. Stiamo insieme da più di quattro anni. Lui ha riportato equilibrio e serenità in me”.

Luisa Corna e lo scandalo Bossi

Nel 2004 Luisa Corna è stata travolta da uno scandalo che la vedeva protagonista al fianco di Umberto Bossi, all’epoca Leader della Lega. Dopo essere stato colpito da un ictus, si diffuse la maldicenza secondo la quale l’incidente era accaduto mentre i due si trovavano in intimità. L’accaduto, era stato spiegato anche dalla diretta interessata su Vanity Fair.

“La cosa che mi ha fatto più male è che quel pettegolezzo era nato in un blog anonimo. Per anni non ho potuto attaccare nessuno, mi faceva rabbia che nessuno si fosse preso la responsabilità di quella voce. Poi qualche anno dopo è uscito un libro – Umberto Magno – che la riprendeva, millantava prove e dettagli. E io sono andata in giudizio contro l’autore, e ho vinto. Ma nessuno l’ha detto, è più comodo continuare a insinuare”.

è molto attiva e condivide scatti e date dei suoi numerosi concerti in giro per l'Italia.