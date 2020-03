Luis Sepùlveda, chi è lo scrittore e giornalista risultato positivo al Coronavirus

Lo scrittore di fama internazionale Luis Sepùlveda è in ospedale in Spagna risultato positivo al test del coronavirus. Chi è questo celebre personaggio?

Luis Sepùlveda, celebre scrittore e giornalista, è ora ricoverato in Spagna con sua moglie dopo essere risultato positivo al test sul coronavirus.

Chi è Luis Sepùlveda?

Si tratta di uno scrittore, giornalista, regista e sceneggiatore natoa Ovalle il 4 ottobre 1949.

Il Cile è la sua terra natale ma dopo una intensa attività politica ha deciso di lasciare il suo Paese per trasferirsi toccando molte parti del mondo che lo hanno ispirato per il suo lavoro.

Dopo una lunga residenza a Parigi, oggi è attualmente in Spagna – Asturie. Un autore e scrittore internazionale, infatti le sue poesie e radioromanzi sono molto apprezzati insieme ai suo racconti. Uno dei primi ha conquistato tutti “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” per poi continuare con “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”.

Lo scrittore è stato sposato in prime nozze e ha avuto un figlio. Dopo alcuni anni il divorzio e un nuovo matrimonio, naufragato dopo qualche tempo.

Ora è sposato con Carmen dalla quale ha avuto il secondo figlio.

Il contagio da coronavirus in Spagna

I media spagnoli hanno riportato che lo scrittore sarebbe ora ricoverato in Spagna a seguito del test positivo del coronavirus.

Secondo le indiscrezioni i sintomi sarebbero stati avvertiti in Portogallo, dove si era recato per il Festival Letterario Correntes d’Escritas dal 18 al 23 febbraio. I primi sintomi però sarebbero emersi al suo ritorno a casa.

L’uomo si è presentato in ospedale per una polmonite ed è subito scattata la procedura per questo virus. Lui e la moglie sono attualmente in isolamento, anche se la moglie non presenta alcun sintomo per ora.

In isolamento anche altre cinque persone vicine a loro, che per ora non hanno mostrato alcun sintomo. Anche in ospedale dove è stato curato sarà attuata la quarantena per tutto il personale sanitario.