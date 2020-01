Luis Alberto Spinetta, chi è il doodle di Google del 23 gennaio?

Il doodle di Google del 23 gennaio è Luis Alberto Spinetta, grande musicista argentino che viene ricordato nel giorno del suo compleanno. Ma chi è?

Luis Alberto Spinetta è il protagonista del doodle di Google del 23 gennaio, per festeggiare il suo compleanno e farcelo conoscere al meglio!

Chi è il doodle di Google del 23 gennaio?

Figure del mondo dello spettacolo completamente differenti tra loro, che suscitano una grande curiosità e portano il lettore a cliccare sulle immagini animate per scoprire chi si nasconde dietro il doodle di Google.

Oggi la figura che il colosso vuole farci conoscere è un musicista argentino, che viene considerato il papà del rock in lingua dolce: oggi compie 70 anni.

Il cantante e musicista nasce a Buenos Aires nel 1950 e fin da giovane sente il bisogno di suonare ed esprimersi a ritmo di musica. A 17 anni forma la sua prima band insieme a dei compagni di classe: gli Almendra diventano in poco tempo una delle band rock argentine più importanti di tutti i tempi.

Il musicista viene ricordato soprattutto negli anni ottanta e novanta, con il suo soprannome “flaco” ovvero il secco che deriva dalla sua fisicità longilinea e molto magra.

La sua voce e la sua musica sono state protagoniste di molte band come I Pescado Rabioso. Il colore verde utilizzato da Google per il doodle si ispira proprio all’album realizzato con la band che aveva una forma irregolare accompagnata dalla nuace sgargiante che oggi ci accompagnerà per tutto il giorno.

ll musicista muore nel 2012 improvvisamente, ma ancora oggi la sua musica è di forte impatto passando di generazione in generazione. Basta pensare che nel 2019 un ingegnere informatico ha creato un programma particolare di intelligenza artificiale. Il suo scopo è di creare canzoni che si ispirino allo spirito del Flaco.

Buon compleanno Luis!