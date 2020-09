Luigi Favoloso e Elena Morali si lasciano: ‘Lui denunciato per sequestro’

Sembra ormai giunta essere al capolinea la storia d’amore tra Luigi Favoloso e Elena Morali: volano stracci tra la coppia

E’ di nuovo finita tra Luigi Favoloso e Elena Morali. L’ex gieffino, tramite i social, ha spiegato i motivi che si celano dietro la loro rottura: volano stracci.

Luigi Favoloso e Elena Morali: amore al capolinea

Una delle coppie più chiacchierate dello showbiz è, senza alcun dubbio, quella formata da Luigi Favoloso e Elena Morali. Tra i due è scattato il cosiddetto colpo di fulmine e, solo pochi mesi dopo, hanno deciso di compiere il grande passo. A giugno scorso, la coppia si è giurata amore eterno mediante una cerimonia privata in Africa con il rito Masai. Pur non avendo alcun valore legale, i due si sono promessi che presto sarebbero convolati a nozze in Italia:

“La verità è una, ti sposerei in ogni angolo del mondo, ed è quello che farò”

così l’ex di Nina Moric aveva giurato amore eterno alla showgirl. Tuttavia, nelle ultime ore, il giovane ha si è lasciato andare in un lungo sfogo su Instagram svelando i motivi che si celano dietro al loro addio.

I motivi della rottura

Poche ore fa, è giunta la notizia della rottura tra Luigi Favoloso ed Elena Morali. L’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato la fine della sua storia d’amore con l’ex Pupa ed ha precisato di aver provato che ha fatto di tutto per lei ma sembra non essere bastato.

Secondo quanto affermato dal giovane, la sua situazione giudiziaria si è aggravata in quanto un ex della Morali lo ha denunciato:

“Non vedendosi rispondere alle telefonate ha ben pensato di denunciare me per sequestro di persona”.

Immediata la risposta della sua ex, la quale ha commentato lo sfogo con un secco ‘no comment‘.