Luigi Favoloso ironizza sul coming out di Gabriel Garko: esplode l’indignazione del...

L’ex gieffino Luigi Mario Favoloso tira in ballo il coming out di Gabriel Garko e fa del caustico sarcasmo sul suo profilo Instagram.

Luigi Mario Favoloso sa perfettamente come monopolizzare e strumentalizzare l’attenzione dei social. Il trentaduenne napoletano, deus ex machina del gossip, ha deciso di cogliere la palla al balzo e cavalcare l’onda di uno scoop che non lo riguarda.

Come è noto a tutti, la notizia sensazionale del momento è il coming out di Gabriel Garko. Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip 5, il sex symbol torinese ha gettato la maschera e ha rivelato la sua omosessualità in diretta tv.

Mentre molti colleghi hanno manifestato encomiabile solidarietà nei confronti di Gabriel Garko, augurandogli di poter vivere serenamente la sua vita sentimentale, qualcun’altro ha deciso di ironizzare sulla vicenda. Stiamo parlando di Luigi Mario Favoloso.

Luigi Favoloso ironizza sul coming out di Gabriel Garko

Dopo un estenuante tira e molla, sembra che la coppia formata da Luigi Favoloso ed Elena Morali abbia risolto i loro dissapori sentimentali. Per ufficializzare il loro ritorno di fiamma, l’ex gieffino ha deciso di postare una Instagram story che lo ritrae all’interno della sua auto al fianco della showgirl.

Con un ghigno beffardo stampato sul volto, Luigi Favoloso ha esordito facendo un sottile riferimento al coming out di Gabriel Garko:

“La nostra storia è ripresa e dato che molti di voi dicono che si tratta di una storia finta, penso sia giusto dire la verità. La verità è che anche la nostra storia è finta, perché io volevo essere un sex symbol e avevo bisogno di una persona che mi aiutasse a mascherare…”

Una mancanza di tatto vergognosa? Dichiarazioni di pessimo gusto? Forse. Intanto i fan di Gabriel Garko hanno espresso grande indignazione e disapprovazione per l’irridente Instagram story dell’ex gieffino.