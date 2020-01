Luigi Favoloso, chi è l’ex di Nina Moric scomparso da casa da 10 giorni

Chi è Luigi Favoloso, il commerciante di moda e modello, ex di Nina Moric, scomparso da più di 10 giorni da casa

Scopriamo tutti i segreti di Luigi Favoloso, l’ex gieffino di cui si sono perse le tracce, che sta facendo preoccupare famigliari, amici e fan.

Chi è Luigi Favoloso

Nasce l’1 gennaio del 1988 a Torre del Greco, ma trascorre la maggior parte della sua vita in Svezia, tornando in Italia di tanto in tanto.

Ha una grande passione per la moda, amore che lo porta a diventare sia titolare di una ditta di import ed export che commercializza tessuti che modello.

Diventa noto al pubblico televisivo, quando, nel 2018, è nel cast dei concorrenti del Grande Fratello 15.

Nina Moric e carriera

Luigi Favoloso è molto seguito sui social e in particolare su Instagram e su Facebook. Il modello si è anche candidato nelle liste di Casapund, durante la tornata elettorale del 4 marzo 2018.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stato impegnato con l’ex modella Nina Moric, coppia molto chiacchierata anche al Grande Fratello, dove la donna era entrata proprio per parlare a quattro occhi con il fidanzato, concorrente del programma di Canale 5.

Nel gennaio del 2020 si diffonde la notizia che Luigi Favoloso sia scomparso. Nel presente, non si hanno notizie dell’ex gieffino da ben 10 giorni: la madre del ragazzo ha presentato regolare denuncia alla polizia e c’è molta preoccupazione tra gli amici e i fan.

Tuttavia, mentre il web si mobilita per lui, la sua ex Nina Moric avanza sospetti sulla misteriosa scomparsa attraverso Instagram:

“Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare così i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo”.

Queste le parole dell’ex fidanzata di Favoloso.