Luigi Di Maio perde follower e quindi per gli utenti questo significa perdere anche consensi. Una crisi palpabile nonostante le smentite dello staff interno del M5s

Una analisi su quanto stia accadendo a Luigi Di Maio, non solo sul piano politico ma anche su quello social

Il leader del M5S perde consensi?

Il Messaggero evidenzia che da quando è partito il Governo Conte 2, il leader del M5S ha perso un numero forte di follower: 31.071 hanno abbandonato la sua pagina Facebook.

Un picco che, come evidenzia il quotidiano, mette a confronto alcuni pentastellati che hanno visto perdere i propri follower a seguito della “coalizione” con il Pd.

La crisi del leader del M5s è quindi palpabile non solo a livello politico, con critiche in merito alla linea seguita in questo periodo abbandonando il Movimento – ma anche sotto altri fronti.

Stesso discorso è da fare su Instagram, dove secondo i dati sarebbe sceso a meno 1500 follower. I post del leader del M5s non superano più i 10mila like se non per questioni altamente importanti. Non solo, perchè il quotidiano – ripreso anche dal Tgcom24 – evidenzia i tanti commenti negativi che si possono leggere sotto i post, che lasciano spazio a critiche e appunti su quanto postato.

Le altre pagine invece sembrano crescere, come quella di Giuseppe Conte che ha guadagnato nell’ultimo periodo 4.021 – Nicola Zingaretti con un picco di più 1.841 followers sino a Roberto Speranza con un più 2.337.

Non da meno Matteo Renzi che ha guadagnato consensi nell’ultimo periodo con un +1.615.

Passando al Centro Destra, Giorgia Meloni continua a crescere sia come follower e sia come apprezzamento sui post, così come Matteo Salvini con un più 9.225.