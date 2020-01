Luigi Di Maio pronto a lasciare la guida del Movimento 5 Stelle: bufala o verità? Intanto il leader dei pentastellati smentisce tutto

Il capo politico del Movimento pronto a dimettersi: Luigi Di maio smentisce.

Luigi Di Maio si dimette: verità o fake news?

Luigi Di Maio pronto a dimettersi da leader politico del Movimento 5 Stelle. È la bomba lanciata in un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano

Secondo Il Fatto, la notizia delle dimissioni sarebbe stata ufficializzata il prossimo 26 gennaio, data delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria.

Una scelta spinta da quello che si preannuncia come l’ennesimo flop elettorale dei pentastellati, dopo le Europee e le elezioni in Umbria.

Il leader del Movimento sarebbe anche stanco delle continue uscite dal partito. Nella giornata di ieri, infatti altri 2 deputati hanno presentato le dimissioni: Rachele Silvestri e Massimiliano De Toma.

Un momento non certo facile per il partito di Luigi Di Maio. Un susseguirsi di lamentele e dissensi, non ultimo il documento presentato per chiedere l’abolizione del ruolo di capo politico e la fine della gestione della piattaforma Rousseau.

Staff del Ministro smentisce le voci di un addio

Come riporta anche l’Adnkronos, lo staff di Luigi Di Maio ha immediatamente smentito le voci di un addio al suo partito. Anzi, l’entourage del Ministro degli Esteri si è detto molto sorpreso di quanto riportato

“È un fatto gravissimo, che ci sorprende”

hanno fatto sapere dal Movimento.

Quella lanciata questa mattina sembrerebbe news non corretta, stando alla pesante critica dello staff di Di Maio. Non ci sarebbe nulla di attendibile nei retroscena pubblicati sulla testata nazionale, anzi sarebbe una narrazione del tutto surreale, giunta in un momento molto delicato – come hanno dichiarato i membri dello staff pentastellato.

Il Ministro degli Esteri è, infatti, impegnato in Libia per importanti dossier: risponderà a quanto emerso?