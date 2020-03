Luigi Di Maio, a muso duro contro Salvini: “Basta con il sovranismo da avanspettacolo”

Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si scaglia contro il leader del Carroccio, in merito all’intervista rilasciata da Salvini alla testata spagnola El pais.

Scontro aperto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: cosa è accaduto?

L’intervista a El Pais

Un’intervista che ha lasciato l’amaro in bocca al Ministro degli Esteri, quella rilasciata alla testata spagnola, El Pais, dal leader della Lega Matteo Salvini.

Come evidenzia anche Fanpage, il Ministro degli Esteri ha pubblicato un lungo post sulla sua pagina Facebook in cui ha aspramente criticato le parole di Salvini.

L’ex Ministro degli Interni ha disapprovato tutte le politiche messe in campo dall’esecutivo italiano per contrastare l’emergenza coronavirus. Secondo Matteo Salvini, l’allarme è stato lanciato troppo tardi, quando ormai il contagio si era largamente diffuso.

Il 3 febbraio scorso la Lega lanciò un allarme, che il governo accantonò, ritenendolo esagerato. La recessione economica avviata con il coronavirus avrà bisogno di due anni per fermarsi, secondo le previsioni di Salvini. Quello che il leader della Lega suggerisce è un piano di investimenti in opere pubbliche.

La replica di Luigi Di Maio

La replica del Ministro degli Esteri all’intervista rilasciata dal leader della Lega non si è fatta attendere. In un lungo post sulla sua pagina Facebook, Di Maio ha criticato duramente Salvini.

Il capo della Farnesina non ha mai mezionato direttamente il suo ex alleato, ma il riferimento è più che esplicito. Secondo Di Maio, questo non sarebbe il momento giusto per dare contro all’Italia, ma è anzi il momento dell’unità.

Serve coesione per tirarsi fuori da questa crisi ed affrontare nel migliore dei modi una situazione emergenziale come quella che sta attraversando il Paese.

“I veri patrioti sono quelli che lavorano per i propri cittadini, non questi sovranisti da avanspettacolo”

ha chiosato Di Maio, ribadendo come, in questo particolare momento, non contino più i colori politici.