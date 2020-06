Luigi Cesaro, arrestati 3 fratelli del senatore di FI: maxi sequestro da 80 milioni

Arrestati i 3 fratelli del senatore di Forza Italia, Luigi Cesaro, nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Napoli.

Il senatore Luigi Cesaro risulta invece tra le persone indagate.

Arrestati 3 fratelli di Cesaro

Sono stati arrestati anche i tre fratelli del senatore di Forza Italia Luigi Cesaro nell’ambito dell’inchiesta su camorra e politica della Direzione distrettuale antimafia di Napoli e dei carabinieri del Ros che questa mattina hanno notificato 59 misure cautelari.

Come riferisce anche Fanpage, nei confronti di Antimo Cesaro il gip di Napoli ha emesso un provvedimento cautelare in carcere. Ai domiciliari sono invece andati gli altri due fratelli del senatore, Aniello e Raffaele. Le accuse sono di concorso esterno in associazione mafiosa. Tra i 59 destinatari delle misure cautelari figurano anche diversi elementi di spicco della criminalità organizzata partenopea.

Senatore indagato

Il gip di Napoli Maria Luisa Miranda ha sottoscrito le 59 misure cautelari notificate dai carabinieri del Ros nel Napoletano, nell’ambito di una inchiesta della Direzione distrettuale su presunte collusioni tra ambienti politici e camorra a Sant’Antimo, quartiere periferico del capoluogo.

Miranda si è riservata di prendere una decisione in relazione alla posizione dello stesso senatore Luigi Cesaro.

“All’esito dell’eventuale autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni, ritenute rilevanti, secondo la procedura che si attiverà in questo ufficio”

si legge nella nota.

Sotto sequestro anche la società “Il Molino”, gestore di attività commericali.