“Lui è peggio di me”, al via lo show con la coppia Panariello-Giallini: ospiti e curiosità

“Lui è peggio di me”, al via lo show con la coppia...

Sarà su Rai 3 il nuovo atteso programma con Giorgio Panariello e Marco Giallini, in prime time per quattro puntate.

Un sit-show frizzante e ricco di ospiti e sorprese quello che avrà inizio giovedì 11 febbraio e che vedremo per quattro serate su Rai 3.

Ecco tutte le curiosità sul programma Lui è peggio di me è sulla coppia Giallini-Panariello.

“Lui è peggio di me”: format atteso

L’annuncio è stato dato già alcune settimane fa e l’idea è nata nella scorsa primavera durante i mesi di lockdown. I due attori infatti, già molto amici, come molte altre star del momento, organizzavano dirette social molto divertenti per coinvolgere i fan a casa.

Da lì è nata l’idea di provare a portare un nuovo show sul piccolo schermo: un programma del tutto nuovo a partire dalla coppia di protagonisti.

Giorgio Panariello e Marco Giallini paiono due attori con personalità ed inclinazioni molto diverse ma in realtà hanno molti punti in comune e la loro intesa davanti al pubblico è indiscutibile.

Il nuovissimo format prende il nome di Sit-Show: un programma per metà sit-com con ambientazione in un appartamento, e per metà ricalcato sui famosi show americani.

La scenografia stessa del programma sarà divisa in due ambienti diversi, in ognuno dei quali ci sarà uno dei due attoria d accogliere ed intrattenere gli ospiti secondo il mood dell’ambiente in cui si trovano.

Con Panariello nello studio dello show dunque vi saranno momenti di puro show. L’attore farà infatti interviste e monologhi coinvolgenti. Nell’appartamento con Giallini invece ci saranno momenti di intrattenimenti con canti e musica e con la rappresentazione dei problemi di “vicinato”.

Nuovo show Rai: inizio, numero puntate e ospiti

Lo show tanto particolare avrà inizio giovedì 11 febbraio e proseguirà per quattro prime serate sempre su Rai 3.

Gli ospiti del programma saranno davvero molti e la particolarità starà anche nel loro ruolo. I vip dovranno infatti passare da un ambiente all’altro e dovranno ‘stare al gioco’: i due attori li coinvolgeranno infatti in scene e gag improvvisate.

Ospiti della prima puntata saranno: Kasia Smutniak, Marracash, Marco Travaglio, Carlo Conti, chef Lamantia, Antonello Venditti, Paola Turci, Edoardo Leo e Francesco De Gregori.

Non resta che sintonizzarsi stasera su Rai 3 per assistere alla prima puntata di ” Lui è peggio di me”!