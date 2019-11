Chi è Ludovico Tersigni? Attore classe ’95, tra i protagonisti della fiction di Canale 5 con Gabriella Pession, “Oltre la soglia”, dove interpreta il giovane Jacopo

Tutti i segreti del giovane e talentuoso Ludovico Tersigni, volto noto della serie italiana Tutto può succede, e ora nel cast di Oltre la soglia, in onda da mercoledì 6 novembre 2019 su Canale 5.

Chi è Ludovico Tersigni

Nasce a Nettuno, l’8 agosto del 1995. Dopo il liceo classico Chris Cappell College di Anzio, si appassiona alla recitazione ed esordisce nel 2014 al cinema nel film Arance & martello di Diego Bianchi.

Dal 2015 protagonista amato nella serie italiana Tutto può succedere, dove interpreta il personaggio di Stefano Privitera.

Nel 2016 è nel cast de L’estate addosso, film diretto da Gabriele Muccino, e lo stesso anno viene scelto per interpretare un ruolo da protagonista nel film Slam – Tutto per una ragazza. Nel 2018 esordisce nel ruolo di Giovanni Garau nella web serie Skam Italia.

Nel 2019 è tra i protagonisti di Oltre la soglia, la nuova fiction di Mediaset, che, dal prossimo mercoledì 6 novembre e per sei settimane, andrà in onda, in prima serata, su Canale 5.

La serie tv racconta di Tosca Navarro (Gabriella Pession), primario di un reparto per la cura di adolescenti con disagi psichichi. Tra questi vi è Jacopo, interpretato proprio da Ludovico Tersigni, un 17enne appassionato di disegno, vittima di attacchi di natura psichiatrica.

Il giovano, però, possiede un genio ribelle, che non viene riconosciuto nel contesto degradato in cui vive. Tosca riuscirà, invece, a comprendere che il ragazzo è cognitivamente iperdotato, e gli darà la possibilità di esprimersi al di fuori del reparto, dove tutti gli altri vorrebbero rinchiuderlo.

Vita privata e curiosità

Ludovico Tersigni è iscritto alla facoltà di Scienze Politiche presso La Sapienza di Roma.

Il giovane è appassionato di sport e di musica, soprattutto quando si tratta di suonare la sua chitarra.