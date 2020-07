Ludovica Valli ‘Ho un problema di salute’: il drammatico sfogo dell’ex tronista

Uomini e Donne, problemi di salute per Ludovica Valli, lo sfogo dell’ex tronista sui social: “Da qualche mese ho un problema di salute….“

Di recente, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso su Instagram un triste sfogo. Ludovica Valli ha affermato che sta attraversando un momento difficile a causa di alcuni problemi di salute.

Ecco le parole della nota influencer su Instagram.

Uomini e Donne, problemi di salute per Ludovica Valli

Tra i volti più amati della storia di Uomini e Donne vi è, senza alcun dubbio, quello di Ludovica Valli. La giovane, sorella minore di Beatrice Valli, si è fatta conoscere per il suo carattere: una donna forte, indipendente, solare e che indossa sempre uno splendido sorriso. Di recente, l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha condiviso sui social il difficile momento che sta attraversando per alcuni problemi di salute, la cui origine è ancora sconosciuta.

Con una serie di IG stories, l’influencer parla a cuore aperto di questa dura situazione e si lascia andare ad uno sfogo con i suoi amati fan.

Il racconto sui social

La bellissima Ludovica Valli ha raccontato che nonostante uno stile di vita sano ed equilibrato non riesce più a dormire bene. In queste settimane, la giovane si è sottoposta a diversi esami per capire meglio cosa sta succedendo al suo corpo e alla sua mente. A tal proposito, l’ex tronista ha dichiarato:

“Sto male, fisicamente e psicologicamente. Da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere.”

E poi ha aggiunto:

“Dormo poco e spesso male e sebbene mi alleni e faccia uno stile di vita sano ed equilibrato spesso il mio cervello si focalizza solo sul mio attuale stato di salute per ora un po’ precario”,

Per fortuna, può contare sull’affetto delle persone che le sono accanto.