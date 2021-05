Il duro sfogo di Ludovica Pagani sui social: scopriamo cosa ha detto.

Poco fa la bellissima influencer si è raccontata, svelando anche dei retroscena inediti sulla sua vita.

Ludovica Pagani, tra insicurezza e ansia

Poco fa la giovane giornalista, ha deciso di raccontare di più sulla sua vita privata, svelando anche degli episodi inediti sul suo passato.

Come tutti sapete, lei è bellissima, ha un fisico da urlo e uno sguardo magnetico.

Ma anche Ludovica ha le sue insicurezze, infatti ha raccontato:

“Io da piccina ero molto insicura di me, lo sono anche adesso ma non a quei livelli ed ero anche super ansiosa. Avevo una paura folle di perdere le persone alle quali volevo bene.”

Una confessione inaspettata che ha lasciato a bocca aperta l’intero web.

Lei non è abituata a mostrarsi “debole” o insicura, per questo i fan sono rimasti spiazzati da questo suo lato caratteriale che non si è mai visto prima d’ora.

Ma non è finita qui perché ha anche parlato della sua più grande paura, scopriamo cosa ha detto.

Ludovica Pagani, la sua più grande paura

La stupenda giornalista, ha continuato a raccontarsi nelle sue stories Instagram, rivelando una delle sue più grandi paure:

“Da piccina, finita la cena, mi mettevo a fare il giro della tavola intorno ai miei genitori perché ero terrorizzata che si potessero ammalare e perderli.”

Ludovica è sempre stata molto ansiosa, ma questa sua paura l’ha molto condizionata da piccola, dato che le creava moltissime paranoie.

Per questo ancora oggi ha un carattere apprensivo e premuroso.

Ha anche spiegato che quando vuole bene a qualcuno lei è super “appiccicosa”.

Chissà se queste caratteristiche le apprezzerà il suo nuovo fidanzato.

Avete sentito bene, Ludovica è fidanzata ed è uscita allo scoperto proprio ieri, quando un suo follower le ha chiesto “Il tuo tipo ideale?” e lei ha risposto con una foto del calciatore di Serie A, El Shaarawy.

Sarà amore vero? lo scopriremo solo con il tempo.

