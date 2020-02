Ludovica Marchisio, chi è la figlia di Marco Berry a Pechino Express 2020

Chi è Ludovica Marchisio, la figlia di Marco Berry, in coppia con il conduttore di Italia 1 nell’adventure game di Rai2 Pechino Express

Scopriamo tutti i segreti di Ludovica Marchisio, la giovane figlia di Marco Berry, amante dell’equitazione e dei viaggi, che avremo modo di vedere a Pechino Express.

Chi è Ludovica Marchisio

Nasce a Torino, il 17 ottobre del 1999 sotto il segno della Bilancia. Frequenta l’Istituto Tecnico B. Vittone di Chieri in provincia di Torino, al termine del quale inizia gli studi presso lo IED, l’Istituto Europeo di Design.

Non è nota nel mondo dello spettacolo, in quanto il percorso intrapreso c’entra poco con quello della televisione, del cinema o della musica.

La sua prima esperienza televisiva risale, infatti, a quest’anno 2020, al fianco del genitore, che a differenza sua è invece un volto noto. I due saranno concorrenti dell’adventure game di Rai2 Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente, dove formano la coppia “Padre e Figlia.”

Vita privata e curiosità

Ludovica Marchisio è la figlia di Marco Marchisio, in arte Marco Berry, nata da una relazione tra l’uomo e la prima moglie. Marco Berry è il conduttore italiano che ha raggiunto il successo grazie al programma “Le Iene” in onda su Italia 1 e che il pubblico ha avuto modo di vedere anche in “Mistero”.

Per quanto riguarda Ludovica, si sa ben poco della giovane. Non è chiaro se sia fidanzata sia perché è da poco conosciuta nel mondo dello spettacolo che perché appare come una persona molto discreta e riservata.

Carica spesso foto sui social, in particolare su Instagram, dove condivide scatti in compagnia dei suoi amici e soprattutto del suo cavallo. La giovane ha, infatti, una grande passione per l‘equitazione e per gli animali in generale.

Infine è appassionata di viaggi, e spesso ha l’opportunità di visitare diverse città in giro per il mondo.